Энди Маррэй: "С Рублевым я сыграл лучше, чем в первом матче"

Британский теннисист Энди Маррэй после победы во втором круге Australian Open над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 6:0, 6:2) отметил, что провел матч намного лучше, чем первую встречу против украинца Ильи Марченко. В следующем раунде первая ракетка мира встретится с американцем Сэмом Куэрри.

- Я играл очень хорошо. Матч с Рублевым провел лучше, чем первую игру, - приводит The Guardian слова Маррэя. - Я делал более чистые подачи, а вторые были более сильными. Множество моментов в моей игре были лучше. Но все же я думаю, что нужно еще улучшать игру.