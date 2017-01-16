Энди Маррэй: "Рублев - хороший теннисист, он любит атаковать"

Британский теннисист Энди Маррэй выразил надежду на то, что ему удастся придумать хорошую тактику на матч второго круга Australian Open с Андреем Рублевым. Первый "сеяный" видел игру россиянина и знает о том, что будущий соперник любит атаковать.

- Я знаю Рублева, но мы с ним никогда не тренировались и не играли, - приводит пресс-служба турнира слова Маррэя. - Я видел несколько его матчей, ему нравится атаковать. Он не сдерживает себя, мощно пробивает.

Несколько лет назад видел его игру на US Open с Южным. Рублев - очень хороший теннисист. Безусловно, на корте ситуация может отличаться от той, какой кажется по телевизору. В ближайшее время я посмотрю на его игру. Надеюсь, у меня будет хорошая стратегия.

Маррэй вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Рублевым