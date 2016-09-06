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Энди Маррэй: "Против Димитрова я играл очень хорошо"

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Энди Маррэй после победы над Григором Димитровым в матче четвертого круга US Open (6:1, 6:2, 6:2) подчеркнул, что остался доволен своей игрой. За выход в полуфинал британец сыграет с японцем Кеи Нишикори.

– Я играл очень хорошо, – приводит официальный сайт турнира слова Маррэя. – Думаю, я провел хороший матч тактически и хорошо подавал, когда уступал в геймах на своей подаче. Заработал много простых очков благодаря подаче, вот что важно. Сегодня действовал отлично, сделал мало невынужденных ошибок и сделал так, чтобы Григору было сложно.

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