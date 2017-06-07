Энди Маррэй: "Победить при не самой лучшей игре – это тоже хорошо"

Британец Энди Маррэй не вполне доволен своей игрой в четвертьфинале Roland Garros-2017 c японцем Кеи Нишикори (2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1). В полуфинале он встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

– Сегодня я выиграл, но не чувствовал, что играю хорошо, – цитирует AFP Маррэя. – Хотя двигаюсь в правильном направлении. Победить при не самой лучшей игре – это тоже хорошо. Физически я ощущаю себя прекрасно. Подготовка к турниру была не лучшей, но постепенно ситуация налаживается. Начинаю играть на автопилоте, точно знаю, что должен делать в той или иной ситуации. Долго стараюсь не раздумывать.