Энди Маррей: "Нужно принять решение. Если сделаю еще одну операцию сейчас, возможно, больше никогда не смогу играть"

Энди Маррэй, которого мучает хроническая травма бедра, рассказал в интервью Sky Sports о том, какие варианты своего будущего он видит. На прошлой неделе 31-летний британец со слезами на глазах сообщил, что собирается завершить карьеру на Уимбдлоне, поскольку состояние здоровья не позволяет ему играть дальше. В понедельник в первом круге Australian Open он четыре часа боролся с Роберто Баутистой Агутом и потерпел поражение в пяти партиях.

"Если я перенесу операцию на следующей неделе или около того, скорее всего, я не смогу сыграть на Уимблдоне. А это серьезное изменение. Это очень серьезная операция. Точнее, она весьма распространенная, но серьезная и восстановиться после нее непросто. Есть вероятность, что после нее я вообще не смогу больше играть. Я знаю это. В то же время, это лучший вариант, ели я хочу попытаться играть больше, чем еще на одном турнире.

Мне нужно принять решение: сделать ли эту операцию или отдохнуть четыре месяца, а потом начать тренироваться и подготовиться к своему последнему Уимблдону. Вот что мне нужно решить", – сказал Маррей.

"Не знаю, что я буду делать после того, как закончу играть. Об этом стоит задуматься за пару месяцев до завершения карьеры, – добавил 31-летний теннисист. – Сейчас я ни о чем таком думать не хочу. Хочу продолжать играть в теннис, потому что это именно то, что я люблю. Все остальное меня сейчас не интересует, к сожалению. Возможно, через несколько лет я смогу вернуться в теннис в каком-то другом качестве".