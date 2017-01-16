Энди Маррэй: "Не показал своей лучшей игры"

Британский теннисист Энди Маррэй после победы в матче первого круга Australian Open над украинцем Ильей Марченко (7:5, 7:6 (7:5), 6:2) подчеркнул, что действовал на корте не очень уверенно. По словам первого "сеяного", это может быть обусловлено погодными условиями. Напомним, во втором круге Маррэй встретится с россиянином Андреем Рублевым.

- Честно говоря, не думаю, что мне удалось показать лучшую игру. Условия отличались о тех, которые были во время тренировок, - приводит пресс-служба турнира слова Маррэя. - Неделю назад было не так тепло, поэтому было проще контролировать отскок мяча. Из-за этого я действовал не совсем уверенно. Может быть, меня подвела реакция, а может быть, нервы.