Энди Маррэй: "Матч против Дель Потро стал для меня лучшим на грунте в этом году"

Британец Энди Маррэй, в третьем круге Открытого чемпионата Франции победивший аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (7:6 (10:8), 7:5, 6:0), отметил, что это был его лучший грунтовый матч в этом году. Он также добавил, что надеется продолжить побеждать на турнире.

В следующем круге Маррэй сыграет с победителем матча Джон Изнер - Карен Хачанов, встреча которых была перенесена на воскресенье из-за дождя.

– Первый сет длился почти полтора часа и был очень важен. Корт сегодня был очень тяжелый и медленный, а догонять по счету в таких условиях очень тяжело, потому что за каждое очко нужно работать еще больше, чем обычно, – приводит официальный сайт турнира слова Маррэя. – Так что понятно, что он очень расстроился, когда проиграл этот сет, особенно после того, как у него были сетболы.

Для меня это очень важная позитивная победа, потому что когда Дель Порто в форме, он один из лучших в мире. Встретиться с ним на ранней стадии турнира "Большого шлема", конечно, нелегко, но в то же время это может иметь очень позитивный эффект: больше погружаешься в матч, лучше концентрируешься. В каждом сете я играл все лучше, снова решал проблемы по ходу встречи.

Это определенно был мой лучший матч на грунте в этом году, второй и третий сеты – точно. Я начинаю чувствовать себя лучше. Последние шесть-семь недель у меня были трудности, но я ждал Roland Garros, потому что у меня с ним приятные ассоциации, и я надеюсь продолжить побеждать.