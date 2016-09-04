02:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Энди Маррэй: "Лоренци очень сильный игрок"

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Британец Энди Маррэй, переигравший в матче третьего круга US Open итальянца Паоло Лоренци в четырех сетах (7:6 (7:4), 5:7, 6:2, 6:3) отдал должное сопернику. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. За выход в четвертьфинал теннисист из Великобритании поспорит с болгарином Григором Димитровым.

– Я допустил не так много невынужденных ошибок, – приводит ВВС слова Маррэя. – Лоренци – очень сильный игрок. Он не позволяет набирать легкие очки. По ходу матча я снизил темп, чтобы меньше ошибаться. Это сработало.

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