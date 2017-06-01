Энди Маррэй: "Клижан был опасен своей подачей"

Британец Энди Маррэй отметил, что ему непросто далась победа над словаком Мартином Клижаном (6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 7:6 (7:3)). В следующем раунде Маррэй встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро.

– Сложно было играть против Клижана, – цитирует AFP Маррэя. – У него мощный удар справа. К тому же он хорошо играл в целом. Его подачи были опасными. Мне приходилось постоянно находиться в предельной концентрации. Физически я чувствовал себя очень хорошо, и это самое главное.

Матч с Дель Потро будет сложным. Я считаю его одним из лучших в мире, когда он в форме. Но главное, что я себя сейчас ощущаю лучше, чем две недели назад.