Энди Маррей: "Что за *** вечер"

Британский теннисист Энди Маррей поблагодарил болельщиков, поддержавших его в матче 1-го круга Australian Open против Роберто Баутисты Агута. Баутиста Агут выиграл первые два сета, Маррей смог сравнять счет, но уступил в пятом и покинул турнир. Ранее он объявил об уходе из тенниса в этом сезоне.

"Что за гребаный вечер. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня. Атмосфера была невероятной, мне очень повезло испытать это. Australian Open, я тебя люблю! Поздравляю Роберто Баутисту Агута, желаю всего наилучшего в оставшейся части турнира", - написал Маррей в Инстаграме.