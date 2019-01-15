Энди Маррей: "Что за *** вечер"

Британский теннисист Энди Маррей поблагодарил болельщиков, поддержавших его в матче 1-го круга Australian Open против Роберто Баутисты Агута. Баутиста Агут выиграл первые два сета, Маррей смог сравнять счет, но уступил в пятом и покинул турнир. Ранее он объявил об уходе из тенниса в этом сезоне.
"Что за гребаный вечер. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня. Атмосфера была невероятной, мне очень повезло испытать это. Australian Open, я тебя люблю! Поздравляю Роберто Баутисту Агута, желаю всего наилучшего в оставшейся части турнира", - написал Маррей в Инстаграме.
What a fucking night that was💪 Thanks so much to everyone who came out to support tonight.. It was an incredible atmosphere and I feel very lucky that I got to experience it. @australianopen I love you ❤️ Congrats to @robertobautistaagut and all the best for the rest of the tournament.