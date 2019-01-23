Элина Свитолина: "С начала турнира болело то одно, то другое"

Украинка Элина Свитолина, которая проиграла в 1/4 финала Australian Open японке Наоми Осаке, прокомментировала свое состояние по ходу турнира. По ее словам, у нее с начала соревнований болело то одно, то другое.

– К сожалению, я не смогла сыграть так, как хотела, на сто процентов, - приводит пресс-служба турнира слова Свитолиной. - Наоми хорошо сыграла, лучше меня. Очень жаль, что я не смогла сыграть с ней на одном уровне, поэтому она и победила. У меня с начала турнира болело то одно, то другое. Боль то уходила, то возвращалась. К сожалению, мне было хуже, чем я ожидала. Вообще, это нормально – испытывать физическое напряжение по ходу турнира, но я не смогла с ним справиться.

В полуфинале Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Все о теннисе – здесь.