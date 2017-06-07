Элина Свитолина: "Очень обидно, ведь у меня был шанс"

Украинка Элина Свитолина посетовала на нервозность в четвертьфинальном матче Roland Garros-2017 с румынкой Симоной Халеп. Свитолина проиграла, хотя вела во втором сете после выигранного первого со счетом 5:1.

– Халеп стала играть намного лучше по ходу встречи, – цитирует AFP Свитолину. – Я немного отступила. А Симона знает, как переворачивать подобного рода матчи. Она боролась за каждый мяч. Я же слишком много нервничала, что естественно для такого турнира. Теннисный матч может перевернуться быстро. Это трудно, очень обидно. У меня был шанс.