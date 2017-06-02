Елена Веснина: "Всегда непросто играть со своими соотечественницами, поэтому в начале матча было нервозно"

Российская теннисистка Елена Веснина, выступающая в паре с Екатериной Макаровой, отметила, что матч второго круга Roland Garros с соотечественницами Аллой Кудрявцевой и Александрой Пановой начался нервозно, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Она добавила, что ее пара победила благодаря командной игре.

– Хороший матч, хорошая трудовая победа, – подчеркнула Веснина. – Очень рады, что смогли выйти в третий круг. Всегда непросто играть со своими соотечественницами. Мы ведь все друг друга уже сто лет знаем. Поэтому было немножко нервозно в начале – 0:3 проигрывали. Но потом собрались и своим активным командным теннисом победили.

В следующем круге россиянки встретятся с победительницами матча Клепач/Санчес – Брэди/Риске.