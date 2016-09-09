Елена Веснина: "Все-таки бензин закончился"

Россиянка Елена Веснина после поражения в паре с Екатериной Макаровой в полуфинальном матча US Open против американки Бетани Маттек-Сэндз и чешки Люси Шафаржовой (2:6, 6:7 (4:7)) поблагодарила зрителей за атмосферу на турнире. По словам спортсменки, у дуэта, завоевавшего золотые медали Олимпиады-2016, "закончился бензин".

"Пока Нью-Йорк. Спасибо за сумасшедшую энергетику. Но все-таки бензин закончился. Пора домой, отдыхать и набираться сил", – написала на своей странице в твиттере Веснина.