Елена Веснина: "Ты счастлив уже от того, что просто выступаешь на Уимблдоне"

В редакции "СЭ" побывали олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, в середине июля выигравшие в парном разряде Уимблдон. Спортсменки отметили, что победа на этом турнире "Большого шлема" многое значила для них.

– Чувствуете сейчас, что победили не просто на крупном турнире, а на самом Уимблдоне? Есть ли для вас разница между Уимблдоном и другими соревнованиями?

Веснина: Разница в том, что мы долго не могли выиграть этот самый Уимблдон. Конечно же это старейший турнир "Большого шлема" с невероятными традициями. Там невероятная атмосфера, особая аура. Ты счастлив уже от того, что просто выступаешь на этих соревнованиях. А выиграть их – это что-то невероятное. Мы с Катей очень долго хотели победить именно на Уимблдоне, ставили перед собой такую цель. Мы даже в начале года пошутили: "Roland Garros уже брали. Надо бы нам Уимблдон выиграть".

– Что скажете об атмосфере чемпионского ужина…

Макарова: Да, мы заслужили Бал чемпионов. Там все очень круто организовано. Великолепное историческое здание – красота снаружи, красота внутри. Все герцогини и сэры там присутствовали. И все это с такими английскими традициями! Все отточено до идеала. Мы еще не были на приеме такого уровня. Это запомнится на всю жизнь.

Интервью Екатерины Макаровой и Елены Весниной