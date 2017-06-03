Елена Веснина: "Суарес Наварро создана для игры на грунте"

После поражения от Карлы Суарес Наварро (4:6, 4:6) в третьем круге Roland Garros Елена Веснина похвалила соперницу, сказав, что справиться с ней, было очень сложно, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Матч получился сложным, и мне не удалось довести до конца какие-то розыгрыши, в которых действовала правильно, – сказала Веснина. – Старалась играть предельно жестко, придавливать Карлу плотными длинными ударами, но соперница здорово оборонялась и сама при этом играла хорошо, очень активно. Как раз в тех розыгрышах, когда я старалась сыграть надежно, Карла входила в корт и грамотно раскладывала мячи. Грунт – это однозначно ее покрытие. Она буквально создана для игры на нем. И меня удивляет, почему она до сих пор не сыграла на Roland Garros хотя бы в полуфинале.

Мне неудобно было с ней играть, но я старалась действовать в том ключе, в котором должна была. Конечно же это предполагает огромное количество невынужденных ошибок. Если ты все время играешь от себя, это неминуемо. Плюс ей еще удавалось принимать этакими полусрывами – достаточно длинными, глубокими накрученными мячами. Это меня сразу оттягивало назад. С лета этот мяч сыграть было невозможно. А Карла, оказываясь в выгодном положении, практически не ошибалась. Она сыграла очень стабильно, с высоким попаданием первого мяча и принимала хорошо. Было понятно, что, как только у меня появится возможность сделать брейк, ошибок с той стороны не будет никаких. Надо заставить ее ошибиться. А это значит сыграть три-четыре-пять плотных ударов из угла в угол со сменой ритма. Я пыталась укорачивать, но она и двигалась очень хорошо.

– Доводилось вам когда-нибудь играть 18-минутный гейм, как при счете 2:2 во втором сете?

– А мы 18 минут играли? Я даже не знала. Думала, чего это я, закончив подавать, так устала. Нет, никогда такого не было.