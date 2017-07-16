Елена Веснина: "Шутят, что круче нас с Макаровой только сестры Уильямс"

Россиянка Елена Веснина после победы на Уимблдоне в парном разряде с Екатериной Макаровой отметила, что благодаря последним успехам соперники стали относиться к ним с большим уважением. Российский дуэт уже победил на трех турнирах серии "Большого шлема", не покорился им только Australian Open.

– Мы с Катей собрали неплохую коллекцию турниров: Уимблдон, Ролан Гаррос, Открытый чемпионат США, Итоговый турнир, Олимпийские игры. Это невероятно! – цитирует rt.com Веснину. – Но об Открытом чемпионате Австралии пока не думаем. Сейчас мы просто наслаждаемся моментом, ведь времени на это постоянно не хватает.

Что касается попадания в историю, то это ощущается. К нам действительно изменилось отношение. Многие соперники говорят нам с Макаровой: "Вы хоть понимаете, что вы выиграли практически все?" Шутят даже, что круче нас только сестры Уильямс. (Смеется.) Приятно ощущать, что ты вошел в историю и сделал нечто такое, что запомнится навсегда.