Елена Веснина: "Серена перешла черту и лишила Осаку радости от главной победы в жизни"

Российская теннисистка Елена Веснина считает, что американка Серена Уильямс поступила некрасиво в финале US Open, где проиграла японке Наоми Осаке. Уильямс получила несколько предупреждений от судьи встречи, затем была оштрафована на гейм и устроила настоящую истерику на корте.

– Серена на самом деле перешла черту, – написала в своем Твиттере Веснина, удалив затем сообщение. – Получила предупреждения по делу и лишила Наоми радости от самой главной победы в ее жизни, потому что Осака играла лучше и была сильнее в этом конкретном матче.

Мне было грустно видеть, что Наоми плакала, как будто она проиграла этот финал. Конечно, Серена величайшая чемпионка, но это против правил. Это был душераздирающий финал. Что-то вышло из-под контроля. Я никогда не видела чего-то подобного.