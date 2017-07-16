Елена Веснина: "Мы ждали победу на Уимблдоне"

Российская теннисистка Елена Веснина после победы с Екатериной Макаровой в финале Уимблдона в парном разряде подчеркнула, что она очень ждала этот титул. В решающем матче они переиграли румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня, не отдав ни одного гейма – 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут.

Этот успех стал для олимпийских чемпионок Рио-2016 третьим на турнирах "Большого шлема". В 2013 году Макарова и Веснина выиграли Roland Garros, в 2014 – US Open.

- Мы ждали этот титул, - приводит официальный сайт WTA слова Весниной. - На Roland Garros мы не показали хорошей игры и уступили. В раздевалке я сказала Кате, что мы обязаны победить на Уимблдоне. Во Франции мы уже выигрывали в 2013 году.

Этот успех всегда был нашей целью. Два года года назад мы были близки к победе, но уступили в финале со счетом 5:7 в третьей партии. У нас в голове была мысль, что мы не сказали здесь последнего слова.