Елена Веснина: "Мы сделали это!"

Российская теннисистка Елена Веснина после победы с Екатериной Макаровой в финале Уимблдона в парном разряде выразила полное удовлетворение выступлением. В решающем матче они переиграли румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня, не отдав ни одного гейма – 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут.

Этот успех стал для олимпийских чемпионок Рио-2016 третьим на турнирах "Большого шлема". В 2013 году Макарова и Веснина выиграли Roland Garros, в 2014 – US Open.

"Мы сделали это! Мы выиграли Уимблдон!", – написала на своей странице в Твиттере Веснина.