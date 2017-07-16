Елена Веснина: "Мы сделали это!"

Российская теннисистка Елена Веснина после победы с Екатериной Макаровой в финале Уимблдона в парном разряде выразила полное удовлетворение выступлением. В решающем матче они переиграли румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня, не отдав ни одного гейма – 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут.
Этот успех стал для олимпийских чемпионок Рио-2016 третьим на турнирах "Большого шлема". В 2013 году Макарова и Веснина выиграли Roland Garros, в 2014 – US Open.
"Мы сделали это! Мы выиграли Уимблдон!", – написала на своей странице в Твиттере Веснина.
We did it girl @katemakarova1 We are @Wimbledon 2017 champions🏆😜Мы сделали это!Мы выиграли Уимблдон!🏆💪😜 #Wimbledon #sw19 #vesninamakarova pic.twitter.com/bNsR3jWOH2– Elena Vesnina (@EVesnina001) 16 июля 2017 г.