Елена Веснина: "Мы с Макаровой не думаем о карьерном "Большом шлеме"

Россиянка Елена Веснина, в паре с Екатериной Макаровой вышедшая в финал Australian Open, отметила, что они не думают о карьерном "Большом шлеме". Она также добавила, что они будут играть в решающем матче без давления.

В финале Australian Open Веснина и Макарова сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

Ранее россиянки побеждали в парном разряде на Roland Garros-2013, Открытом чемпионате США-2014 и Уимблдоне-2017. В случае победы в Мельбурне они станут обладательницами карьерного "Большого шлема".

– Поверьте, в финале мы будем играть без давления. То же самое было и на Олимпиаде в Рио, – приводит пресс-служба Australian Open слова Весниной. – Все говорили, что мы должны выиграть золото, но мы знаем, как тяжело это сделать. Сейчас мы даже не думаем о карьерном "Большом шлеме". Мы должны идти от матча к матчу.

Мы продолжим выходить на корт и отдавать все свои силы, поддерживая друг друга. Хотим насладиться финалом, дать друг другу энергию. И неважно, что произойдет потом, если на корте вы отдаете все силы.