Елена Веснина: "Лепченко - настоящая трудяга, матч с ней будет сложным"

Российская теннисистка Елена Веснина в интервью "СЭ" рассказала, что ждет тяжелый матч с американкой Варварой Лепченко во втором круге Roland Garros. Она также добавила, что играть нужно будет от себя. В первом круге россиянка победила бразильянку Беатрис Хаддад Майя.

– Лепченко левша, как и Майя. Турнир левшей какой-то у меня получается, - отметила Веснина. - Варвара – хорошая теннисистка. Она, может, и не блещет суперрезультатами, но она настоящая трудяга. Очень много работает, многое отдает теннису. Мы с ней знакомы с детства, можно сказать. Встретились, когда я в 16 лет впервые поехала в Америку. У нас и папы дружат. И какое-то время мы делили одного физиотерапевта. Матч будет сложным. Но играть нужно будет от себя.

Полное интервью Елены Весниной