Елена Веснина: "Иногда можно признать, что соперница была сильнее"

Елена Веснина, уступившая Карле Суарес Наварро в матче третьего круга US Open, подчеркнула, что соперница была сильнее. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки.

– Проигрывать всегда неприятно, – написала Веснина на своей странице в твиттере. – Но это спорт. Иногда ты можешь признать, что соперница сегодня была сильнее.