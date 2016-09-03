22:45 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Елена Веснина: "Иногда можно признать, что соперница была сильнее"

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Елена Веснина, уступившая Карле Суарес Наварро в матче третьего круга US Open, подчеркнула, что соперница была сильнее. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки.

– Проигрывать всегда неприятно, – написала Веснина на своей странице в твиттере. – Но это спорт. Иногда ты можешь признать, что соперница сегодня была сильнее.

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