Елена Веснина: "Иногда можно признать, что соперница была сильнее"

Елена Веснина, уступившая Карле Суарес Наварро в матче третьего круга US Open, подчеркнула, что соперница была сильнее. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки.
– Проигрывать всегда неприятно, – написала Веснина на своей странице в твиттере. – Но это спорт. Иногда ты можешь признать, что соперница сегодня была сильнее.
Проигрывать всегда не приятно.Но это спорт.Иногда ты можешь признать,что соперница сегодня была сильнее. #USOpen pic.twitter.com/UvOA1PrALe– Elena Vesnina (@EVesnina001) 3 сентября 2016 г.