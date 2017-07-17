18:16 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Елена Веснина и Екатерина Макарова: "Даже герцогини поблагодарили нас за то, что мы так быстро закончили финал"

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Победительницы Уимблдона в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова вернулись в Москву. В аэропорту "Шереметьево" чемпионок встретил корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Напомним, в финале Веснина и Макарова одолели соперниц со счетом 6:0, 6:0.

 
Суббота. Лондон. Екатерина МАКАРОВА (слева) и Елена ВЕСНИНА с кубками за победу на Уимблдоне.У "Макарены" – 3/4 "Шлема"! Макарова и Веснина выиграли Уимблдон

– Это вам специально дали два кубка, чтобы один большой не пришлось распиливать?

– Абсолютно верно, – засмеялась Веснина. – Наверное, это один из красивейших кубков, которые мы выигрывали в карьере.

Е.М.: – У них еще есть подставки с нашими именами, но мы не стали их доставать.

– А ведь ваши фамилии могли выгравировывать на следующий день. Слишком уж затянулся мужской финал...

Е.М.: – Мы только перед матчем узнали, что у нас есть лимит по времени и мы должны закончить до 23.00. Настроились так, чтобы наверняка все успеть и нас не перенесли на завтра.

Е.В.: – Судья прямо перед матчем подошел к нам и сказал обо всем. А когда все так быстро закончилось, наверное, каждая герцогиня поблагодарила нас, что мы успели до 23.00. Переносить финал на следующий день было бы для организаторов Уимблдона очень проблематично.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

"герцогиня будет в ярости! ах, ушки мои усики!")

19:08

Thomas_Boy_

Выиграть Уимблдон - это даже круче, чем выиграть ОИ. Молодцы!

18:47

Assorti

Молодцы девушки!

18:31