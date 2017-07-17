Елена Веснина: "Бал чемпионов Уимблдона-2017 - особенный и незабываемый вечер"

Россиянка Елена Веснина после победы на Уимблдоне в парном разряде с Екатериной Макаровой посетила бал чемпионов и поделилась фотографией в социальных сетях. Подпись к фото, на котором Веснина изображена вместе с Макаровой, гласит: "Бал чемпионов Уимблдона-2017. Особенный вечер, незабываемый. Спасибо всем большое за поддержку, поздравления и веру в нас.

Бал Чемпионов Уимблдона 2017.Особенный вечер,незабываемый💃🏆Спасибо всем большое за поддержку,поздравления и веру в нас!❤️ pic.twitter.com/uUCihfrs6U – Elena Vesnina (@EVesnina001) 17 июля 2017 г.