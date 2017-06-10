Елена Остапенко: "У меня нет слов, победа на Roland Garros была моей мечтой"

Латвийка Елена Остапенко отметила, что не может поверить, что выиграла Открытый чемпионат Франции. 20-летняя теннисистка добавила, что это было ее мечтой. В финале турнира Остапенко победила румынку Симону Халеп.

– Не могу поверить, что я стала чемпионкой Roland Garros, – приводит Reuters слова Остапенко. – Мне всего 20 лет. Я очень счастлива. У меня нет слов, это было моей мечтой.

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