Елена Остапенко: "Старалась играть агрессивно в матче с Халеп, и все получилось"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после победы над румынкой Симоной Халеп в финале Roland Garros подчеркнула, что боролась за каждое очко. Она также добавила, что старалась играть агрессивно.

- Это так прекрасно находиться здесь, - приводит пресс-служба Roland Garros слова Остапенко. - Я знаю историю, знаю, что в день, когда я родилась, Густаво Куэртен выиграл свой первый титул на Открытом чемпионате Франции.

Я понимала, что Симона - отличный игрок. Но я старалась играть агрессивно, и все получилось. Я боролась за каждое очко. Рада, что все закончилось в мою пользу.