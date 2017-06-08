Елена Остапенко: "Когда я ехала на Roland Garros, не думала о финале"

Латвийка Елена Остапенко осталась довольна своей игрой в полуфинале Roland Garros с Тимеа Бачински из Швейцарии. Остапенко одержала победу в трех сетах со счетом 7:6, 3:6, 6:3 и впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".

– Я очень довольна победой в жестком матче, – цитирует AFP Остапенко. – Это подарок на мой день рождения. Тимеа играла очень хорошо, она меняла темп, варьировала свою игру. Но я старалась оставаться агрессивной, ощущала себя уверенно. Проделала хорошую работу и наслаждаюсь моментом. Когда я ехала на Roland Garros, не думала о финале. Но уверенность в себе росла.

Теннис в Латвии не очень популярен, потому что это дорогой вид спорта. Но я надеюсь, что мой успех возбудит интерес к теннису в моей стране.