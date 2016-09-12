Елена Брюховец: "К своему триумфу Кербер шла очень долго"

Бывшая теннисистка сборной СССР Елена Брюховец подвела итог женской части турнира в Нью-Йорке и дала объяснение великолепной физической подготовке немецкой чемпионки.

Стал состав финалисток женской части US Open стал для вас неожиданным? - вопрос Брюховец.

– Выход в решающую стадию Ангелик Кербер можно было спрогнозировать. Все-таки перед началом турнира она являлась второй ракеткой мира, по ходу нынешнего сезона одержала победу на Открытом чемпионате Австралии. Каролина Плишкова в числе фаворитов не ходила, но и ее успех случайностью не назовешь. Чешка выиграла крупные соревнования в Цинциннати, которые предшествовали US Open. Это доказывает, что сейчас она находится в хорошей форме. Хотя я согласна с тем, что "Большой шлем" отличается от других турниров. Тут и психологическое давление выше, и требования к физической подготовке совсем другие.

– Вы верите, что Кербер заняла позицию первой ракетки мира надолго?

– Об этом сейчас сложно говорить. Тут многое будет зависеть не только от немки, но и от других игроков. Пока можно сказать, что к своему триумфу Ангелик шла очень долго, потратив для этого массу времени и усилий. С этой точки зрения ее нынешний взлет абсолютно справедлив. (Владимир РАУШ)

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