Елена Брюховец: "Для Серены Уильямс не должно быть исключений"

Бывшая теннисистка, а ныне тренер Елена Брюховец, работавшая с Марией Кириленко, поделилась своим мнением о том, заслуживают ли "посева" в соответствии с прежним рейтингом спортсменки, вернувшиеся на корт после рождения ребенка.

– Прежде всего, я хочу сказать, что возвращение молодых мам в спорт можно только приветствовать, – сказала Брюховец. – Оставлять им защищенный рейтинг нужно обязательно – он позволит теннисисткам сыграть определенное количество турниров и набрать очки, а вот что касается "посева", то это нецелесообразно и нечестно по отношению к другим игрокам.

– Когда возвращались Ким Клийстерс и Виктория Азаренко, о "посеве" никто не говорил. Сейчас же не "посеяли" Серену, и сразу пошли разговоры.

– В том то и дело, что к сестрам Уильямс всегда было особое отношение. И будет, до тех пор, пока они выходят на корт. Наверное, они это заслужили. Но делать исключение из правил даже для такой теннисистки, как Серена, ни в коем случае нельзя. Правила должны соблюдаться.

Напомним, что вернувшаяся в большой спорт американка Серена Уильямс не была посеяна на Roland Garros. До своего декретного отпуска Уильямс-младшая была первой ракеткой мира. (Андрей ШИТИХИН)

