Екатерина Макарова: "Возняцки ничего не отдаст и не ошибется"

Россиянка Екатерина Макарова в первый день Уимблдона переиграла Петру Мартич из Хорватии (7:6, 2:6, 6:3) и вышла на вторую "сеяную" Каролин Возняцки. В интервью Eurosport 30-летняя теннисистка рассказала, как будет готовиться к встрече с датчанкой.

– Петра Мартич – сложная соперница для первого круга. А сегодня еще жарко, и ветрено, и волнительно. Очень рада, что смогла хорошо начать. Правда, не смогла удачно завершить первый сет. Но все равно он закончился в мою пользу. Третий сет отыграла очень четко, очень агрессивно, в свой теннис. Была сконцентрирована. Очень довольна.

С Каролин Возняцки во втором круге, конечно, не будет легко. Ее надо обыгрывать самой. Нужно действовать агрессивно. Она ничего не отдаст и не ошибется. Но после семи поражений у меня есть одна победа над ней. Постараюсь вспомнить тот матч и хорошо подготовиться к среде, – сказала Макарова.