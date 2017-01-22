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Екатерина Макарова: "В третьем сете сработала ставка на агрессивную игру"

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Теннисистка Екатерина Макарова, которая вместе с Еленой Весниной одержала победу над Кристиной Плишковой и Викторией Голубич в матче третьего круга парного разряда на Australian Open (7:6 (7:5), 2:6, 6:2), отметила, что в третьем сете сработала ставка на агрессивную игру. По словам россиянки, соперницы сильно прибавили во втором сете во многом благодаря ошибкам, допущенным российскими теннисистками.

– У Кристины и Виктории получилась хорошая команда, тем более что Плишкова очень мощно подает, – приводит официальный сайт WTA слова Макаровой. – В первом сете мы боролись и выиграли, а затем стали ошибаться, а они прибавили. Соперницы били по линиям и штамповали эйсы. В третьей партии мы сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала.

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Материалы REN-TV

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