Екатерина Макарова: "В третьем сете сработала ставка на агрессивную игру"

Теннисистка Екатерина Макарова, которая вместе с Еленой Весниной одержала победу над Кристиной Плишковой и Викторией Голубич в матче третьего круга парного разряда на Australian Open (7:6 (7:5), 2:6, 6:2), отметила, что в третьем сете сработала ставка на агрессивную игру. По словам россиянки, соперницы сильно прибавили во втором сете во многом благодаря ошибкам, допущенным российскими теннисистками.

– У Кристины и Виктории получилась хорошая команда, тем более что Плишкова очень мощно подает, – приводит официальный сайт WTA слова Макаровой. – В первом сете мы боролись и выиграли, а затем стали ошибаться, а они прибавили. Соперницы били по линиям и штамповали эйсы. В третьей партии мы сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала.