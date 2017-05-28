Екатерина Макарова: "В матче с Кербер были только мяч, я и соперница"

Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы в первом круге Roland Garros над Ангелик Кербер в интервью "СЭ" отметила, что по-особенному подходит к турнирам "Большого шлема". По словам спортсменки, в этом поединке она была сосредоточена только на игре.

– Вам не привыкать одерживать громкие победы на турнирах "Большого шлема". В чем секрет?

– "Большие шлемы" – это наши чемпионаты мира. Тут особая атмосфера, совсем другие эмоции. И я к этим турнирам подхожу по-особенному. Даже не знаю, почему. Именно на мэйджорах мне особенно хочется побеждать, бороться, выкладываться по максимуму. Независимо от сетки. Другого объяснения у меня нет.

– Как вам удавалось сохранять хладнокровие в матче против Кербер?

– Я была очень спокойна внутренне. Были только мяч, я и соперница. Больше ничего. В концовке, конечно, понервничала. Но так всегда бывает в завершающих стадиях матча. Условия были очень тяжелые – жарко и влажно. В Австралии и США мы к этому привыкли. А от Парижа такого не ожидаешь. Потребовалось время, чтобы приспособиться. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Екатерины Макаровой