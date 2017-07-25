Екатерина Макарова: "Первые дни игры на траве попа просто отваливается"

В редакции "СЭ" побывали олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, в середине июля выигравшие в парном разряде Уимблдон. По словам Макаровой, к травяному покрытию теннисисты должны готовиться особым образом.
– Можете с высоты чемпионского опыта давать советы, что нужно, чтобы выиграть Уимблдон? Специально готовиться к игре на траве или что-то еще?
Макарова: К траве однозначно надо готовиться особым образом. Это специфичное покрытие. Все надо делать быстрее, очень многое зависит от подачи. И подготовка строится на том, чтобы низко сидеть на ногах. Очень хорошо качаются ягодицы (смеется). Первые дни попа просто отваливается. Ни на каком другом покрытии такой работы мы не проделываем.