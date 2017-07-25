Екатерина Макарова: "Первые дни игры на траве попа просто отваливается"

В редакции "СЭ" побывали олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, в середине июля выигравшие в парном разряде Уимблдон. По словам Макаровой, к травяному покрытию теннисисты должны готовиться особым образом.

– Можете с высоты чемпионского опыта давать советы, что нужно, чтобы выиграть Уимблдон? Специально готовиться к игре на траве или что-то еще?

Макарова: К траве однозначно надо готовиться особым образом. Это специфичное покрытие. Все надо делать быстрее, очень многое зависит от подачи. И подготовка строится на том, чтобы низко сидеть на ногах. Очень хорошо качаются ягодицы (смеется). Первые дни попа просто отваливается. Ни на каком другом покрытии такой работы мы не проделываем.

Интервью Екатерины Макаровой и Елены Весниной