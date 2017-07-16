Екатерина Макарова: "Не было ощущения, что мы победили 6:0, 6:0"

Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы с Еленой Весниной в финале Уимблдона в парном разряде подчеркнула, что решающая встреча не была легкой. В решающем матче они переиграли румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня, не отдав ни одного гейма – 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут.

- Когда матч закончился, я сказала Елене, что у меня нет ощущения счета 6:0, 6:0, - приводит официальный сайт WTA слова Макаровой. - Встреча была упорной, особенно второй сет. У соперниц были шансы. Но были решительно настроены.