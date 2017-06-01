Екатерина Александрова: "Сыграть на центральном корте - всегда большие эмоции"

Екатерина Александрова, проигравшая в трех сетах Каролине Плишковой (2:6, 6:4, 3:6) во втором круге Roland Garros посетовала на упущенную в пятом гейме решающей партии подачу, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Сыграть на Центральном корте - это всегда большие эмоции. Я еще не переживала такое. Думаю, на будущее полезный опыт. В целом матч, мне кажется, получился неплохой. Единственное, в первом сете, наверное, было очень заметно, что я нервничаю. Было очень много ошибок. Во втором мне более-менее удалось почувствовать игру, ритм, и все пошло вроде нормально. А в третьей партии меня в самый важный момент подвела подача. После этого я уже не смогла продолжить борьбу, руки немного опустились. Ну, и обратный брейк с такой подачей, как у Плишковой, было сделать нереально. Все равно считаю, что это хороший опыт. Нужно будет учесть ошибки и попытаться их исправить. Но что поделаешь, это игра. Здесь всегда есть победитель и проигравший, - сказала Александрова.