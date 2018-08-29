Джокович вышел во второй круг US Open

Серб Новак Джокович вышел во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. В четырех сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 6) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:3, 3:6, 6:4, 6:0
Диего Шварцман (Аргентина, 13) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:2, 7:6 (8:6), 6:2
Джон Миллмэн (Австралия) - Дженсон Бруксби (США, WC) - 6:4, 6:2, 6:0
Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:2, 6:2
Теннис Сандгрен (США) - Виктор Троицки (Сербия) - 6:3, 6:4, 6:2
Марин Чилич (Хорватия, 7) - Мариуш Копил (Румыния) - 7:5, 6:1, 1:1 отказ 2-го игрока
Жюльен Беннето (Франция) - Марко Чеккинато (Италия, 22) - 2:6, 7:6(7:5), 6:3, 6:4