Джокович вышел во второй круг US Open

Серб Новак Джокович вышел во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. В четырех сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:3, 3:6, 6:4, 6:0

Диего Шварцман (Аргентина, 13) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:2, 7:6 (8:6), 6:2

Джон Миллмэн (Австралия) - Дженсон Бруксби (США, WC) - 6:4, 6:2, 6:0

Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 6:2, 6:2

Теннис Сандгрен (США) - Виктор Троицки (Сербия) - 6:3, 6:4, 6:2

Марин Чилич (Хорватия, 7) - Мариуш Копил (Румыния) - 7:5, 6:1, 1:1 отказ 2-го игрока

Жюльен Беннето (Франция) - Марко Чеккинато (Италия, 22) - 2:6, 7:6(7:5), 6:3, 6:4