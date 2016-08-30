Новак Джокович вышел во второй круг US Open. В матче первого раунда сербский теннисист переиграл представителя Польши Ежи Яновича - 6:3, 5:7, 6:2, 6:1. Во втором круге Джокович сыграет с Иржи Веселы.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андерсон (ЮАР) - Нишиока (Япония) - 6:3, 7:5, 6:4

Куэвас (Уругвай) - Села (Израиль) - 6:3, 6:2, 0:6, 5:7, 6:3

Зверев (Германия) - Эрбер (Франция) - 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:0

Пуйе (Франция) - Кукушкин (Казахстан) - 3:6, 6:2, 6:4, 6:2

Сок (США) - Фритц (США) - 7:6 (7:3), 7:5, 3:6, 3:6, 6:4

Харрисон (США) - Маннарино (Франция) - 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Веселы (Чехия) - Минени (Индия) - 7:6 (7:5), 4:6, 2:6, 6:2, 7:5

Дакуорт (Австралия) - Хаасе (Голландия) - 4:6, 7:5, 6:3, 4:6, 6:3

Баутиста Агут (Испания) - Гарсия Лопес (Испания) - 7:5, 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)

Раонич (Канада) - Браун (Германия) - 7:5, 6:3, 6:4

Джокович (Сербия) - Янович (Польша) - 6:3, 5:7, 6:2, 6:1