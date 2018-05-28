Серб Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бразильца Рожериу Дутру да Силву со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут.



За выход в третий круг Джокович поспорит либо с испанцем Хауме Мунаром, либо с соотечественником Давидом Феррером.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 20) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия, Q) - 6:3, 6:4, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 7) - Илья Ивашко (Белоруссия, Q) - 6:2, 6:4, 6:1

Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) - Маркос Багдатис (Кипр) - 3:6, 3:4 отказ 2-го игрока