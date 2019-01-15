Джокович вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Цонга

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл у американца Митчелла Крюгера в первом круге Australian Open. Во втором круге соперником Джоковичем станет Жо-Вилфрид Цонга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) - Марко Чеккинато (Италия, 17) - 4:6, 0:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:4

Максимилиан Мартерер (Германия) - Глеб Сахаров (Франция, Q) - 6:3, 6:1, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 1) - Митчел Крюгер (США, Q) - 6:3, 6:2, 6:2

Жереми Шарди (Франция) - Уго Умбер (Франция) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (10:6)