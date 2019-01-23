Джокович вышел в полуфинал Australian Open на отказе Нишикори

Серб Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии из-за отказа соперника - японца Кеи Нишикори. Матч был прерван при счете 6:1, 4:1 в пользу серба. Встреча продолжалась 49 минут.

За выход в финал Джокович поспорит с французом Люка Пуйе, который ранее обыграл канадского теннисиста Милоша Раонича - 7:6(7:4), 6:3, 6:7(2:7), 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Кеи Нишикори (Япония, 8) - 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока

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