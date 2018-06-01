17:45 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros

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Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге Roland Garros обыграл испанца Роберто Баутисту Агута6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. В следующем раунде он сыграет с еще одним представителем Испании Фернандо Вердаско.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Новак Джокович (Сербия, 20) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) - 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2

Кеи Нишикори (Япония, 19) - Жиль Симон (Франция) - 6:3, 6:1, 6:3

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Florida9

И сетка постепенно повеселее становится

17:55

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