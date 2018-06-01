Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге Roland Garros обыграл испанца Роберто Баутисту Агута - 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. В следующем раунде он сыграет с еще одним представителем Испании Фернандо Вердаско.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 20) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) - 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2

Кеи Нишикори (Япония, 19) - Жиль Симон (Франция) - 6:3, 6:1, 6:3