Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open

Серб Новак Джокович пробился в 1/8 финала Australian Open. В третьем круге он победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Следующим соперником 14-го сеяного будет кореец Чон Хен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джокович (Сербия, 14) – Рамос-Виньолас (Испания, 21) – 6:2, 6:3, 6:3