Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open

Серб Новак Джокович пробился в 1/8 финала Australian Open. В третьем круге он победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Следующим соперником 14-го сеяного будет кореец Чон Хен.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Джокович (Сербия, 14) – Рамос-Виньолас (Испания, 21) – 6:2, 6:3, 6:3
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hhh.14170
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16:49
Bee
Ждал матча Ноле с младшим Зверевым, а выходит будет игра с корейцем. Ну и эпическое противостояние с Федей не за горами.
15:15
Florida9
Надеюсь прибавит по ходу турнира
14:32
alexzander
Здорово,что Новак отлично играет,возвращаясь к своему уровню, очень непривычно видеть цифру 14 напротив его фамилии,очень приятно видеть Андре на трибуне, уже не на корте, в качестве тренера
14:19
oleg.bob
Он и победит в итоге.
14:18
LZ68
Интересно было бы глянуть полуфинал между Джоковичем и Федерером.
14:11