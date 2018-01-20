13:47 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open

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Серб Новак Джокович пробился в 1/8 финала Australian Open. В третьем круге он победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Следующим соперником 14-го сеяного будет кореец Чон Хен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джокович (Сербия, 14) – Рамос-Виньолас (Испания, 21) – 6:2, 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:49

Bee

Ждал матча Ноле с младшим Зверевым, а выходит будет игра с корейцем. Ну и эпическое противостояние с Федей не за горами.

15:15

Florida9

Надеюсь прибавит по ходу турнира

14:32

alexzander

Здорово,что Новак отлично играет,возвращаясь к своему уровню, очень непривычно видеть цифру 14 напротив его фамилии,очень приятно видеть Андре на трибуне, уже не на корте, в качестве тренера

14:19

oleg.bob

Он и победит в итоге.

14:18

LZ68

Интересно было бы глянуть полуфинал между Джоковичем и Федерером.

14:11