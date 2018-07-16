Джокович вернулся в топ-10 рейтинга АТР, Хачанов стал лучшим из россиян

Победитель Уимблдона Новак Джокович вернулся в первую десятку рейтинга АТР. Сербский теннисист поднялся с 21-го на 10-е место, сообщает пресс-служба организации. Его соперник по финалу - Кевин Андерсон из ЮАР - впервые забрался на пятую строчку.

Первая четверка рейтинга осталась неизменной. Первой ракеткой мира остался испанец Рафаэль Надаль, второй - швейцарец Роджер Федерер, третьей - немец Александр Зверев, четвертой - аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Первой ракеткой России стал Карен Хачанов, который добрался до 4-го круга Уимблдона. Он поднялся с 40 на 34-е место. 35-ю строчку занимает Андрей Рублев, 61-ю - Даниил Медведев, 83-ю - Евгений Донской.

Рейтинг АТР от 16 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9310 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5665

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5395

5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4655

6 (6). Григор Димитров (Болгария) - 4610

7 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 3905

8 (10). Джон Изнер (США) - 3720

9 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3665

10. (21) Новак Джокович (Сербия) - 3355

34 (40). Карен Хачанов (Россия) - 1220

35 (33). Андрей Рублев (Россия) - 1211

61 (67). Даниил Медведев (Россия) - 892

83 (83). Евгений Донской (Россия) - 706