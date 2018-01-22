Джокович в трех сетах проиграл Чон Хену в 1/8 финала Australian Open

Серб Новак Джокович уступил корейцу Чон Хену в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты.
Джокович в этом матче выполнил 2 эйса, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков реализованных брейк-поинтов.
В четвертьфинале Хен сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
Отметим, что 21-летний Хен впервые в карьере пробился в 1/4 финала турнира "Большого шлема", как и 26-летний Сандгрен.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чон Хен (Корея) – Джокович (Сербия, 14) – 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3)
Женек10
fifa_guru не уставал и практически не ошибался.. но это был отвратительно нудный теннис. Вот теннис Роджера это красотища. Даже если Джок продолжил бы побеждать, все равно большинство (ИМХО) балдеют от Роджера!
18:57
fifa_guru
А когда-то в 2012-2013 годах я (и не только я) считал серба роботом, которого невозможно победить. он вообще не уставал с виду!
17:46
shpasic
кто-то квартиру выиграл на железобетонном экспрессе с Тимом и Джоковичем.
17:20
sergey.v1968
На то он и чмока - на одной ветке делает один прогноз, на второй - диаметрально противоположный, один из двух (если не футбол, где ничья может быть) играет - он в соответствующую ветку тот и копипастит. Чмока такое чмока.
17:14
rusfed 2.0
Чмока начал взаимоисключающие прогнозы делать. По законам математики чмокина ставка не может не сыграть. Чмоке - уже полтос, напоминаю. Ггг. Бней Иегуда: "Экспрессики подкину охлосу. Бердых, Федя, Тим, Кербер, Плишка (железобетон) и второй тот же + Кис и Джока. 18:33 21 ЯНВАРЯ"
16:45
Bossonn
Чмока ты поставил квартиру на корейца? Нет? Тогда твой прогноз это сотрясение воздуха на авось. Такие прогнозы можно по 10 раз на дню делать.
16:36
inachipoch
Бней Иегуда Бней Иегуда У корейца большое будущее.) Думаю он и Джоковича пройдёт.) 10:54 20 января ----------------------- Учитесь, попанчики.)) 14:48--------------- ЧМОка, узбагойся. Раз в год и палка стреляет, раз в год и ЧМОка угадывает.
16:10
Bee
Разговор был про изначальную сетку, которая у Надаля явно была легче. Просто в нижней половине многие фавориты уступили на ранних стадиях. Первый серьёзный турнир в году, поэтому и неожиданных результатов хватает.
15:43
oleg.bob
Джок пока ещё не в форме.
15:06
Bache Gabrielsen
Ужас-ужас-ужас.
15:00
John0201
ох,вот это игра) крутой, конечно, кореец, бегал похлеще нисикори
14:51
from siberia with love
не реальный кореец)))уау))) смесь баутисты и нишикори-все лучше от обоих. нереально устойчивая психика а это основа всего-очень талантливый))киргиос не даст соврать. и еще вот почему мне нравится джока-как тепло он поздравил чувака,федя и надаль в таких ситуациях как будто стесняясь сухо жмут руку и побыстрому валят с корта----амрикашку вынесет максимум с 4 сетах
14:49
LZ68
Кореец порой чудеса творил, нас ждет топовый четвертьфинал между Сандгреном и Хеном) А еще фаны базельца ноют, что у Надаля сетка легкая))
14:49
shur
Один из них в полуфинале. Полная неожиданность.
14:48
Бней Иегуда
Бней Иегуда У корейца большое будущее.) Думаю он и Джоковича пройдёт.) 10:54 20 января ----------------------- Учитесь, попанчики.))
14:48
maximus
Медведев - топ, проиграл не г...у
14:47
alexzander
Даже, учитывая,что Новак сейчас совсем не Новак,все равно результат удивителен,видимо магия имени продолжает работать. Потрясающий теннис сам выдал кореец, а Новаку только здоровья и он вернется к себе прежнему. Кореец может стать очень серьезной преградой для Роджера, ему все равно, лидер ты. Великий ты или нет, он мчится просто!!!Конечно до очной встречи еще по сопернику.
14:46