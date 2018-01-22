14:44 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович в трех сетах проиграл Чон Хену в 1/8 финала Australian Open

Сегодня. Мельбурн. Новак ДЖОКОВИЧ. Фото REUTERS
Сегодня. Мельбурн. Новак ДЖОКОВИЧ. Фото REUTERS
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Серб Новак Джокович уступил корейцу Чон Хену в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты.

Джокович в этом матче выполнил 2 эйса, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков реализованных брейк-поинтов.

В четвертьфинале Хен сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Отметим, что 21-летний Хен впервые в карьере пробился в 1/4 финала турнира "Большого шлема", как и 26-летний Сандгрен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чон Хен (Корея) – Джокович (Сербия, 14) – 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/35/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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Женек10

fifa_guru не уставал и практически не ошибался.. но это был отвратительно нудный теннис. Вот теннис Роджера это красотища. Даже если Джок продолжил бы побеждать, все равно большинство (ИМХО) балдеют от Роджера!

18:57

fifa_guru

А когда-то в 2012-2013 годах я (и не только я) считал серба роботом, которого невозможно победить. он вообще не уставал с виду!

17:46

shpasic

кто-то квартиру выиграл на железобетонном экспрессе с Тимом и Джоковичем.

17:20

sergey.v1968

На то он и чмока - на одной ветке делает один прогноз, на второй - диаметрально противоположный, один из двух (если не футбол, где ничья может быть) играет - он в соответствующую ветку тот и копипастит. Чмока такое чмока.

17:14

rusfed 2.0

Чмока начал взаимоисключающие прогнозы делать. По законам математики чмокина ставка не может не сыграть. Чмоке - уже полтос, напоминаю. Ггг. Бней Иегуда: "Экспрессики подкину охлосу. Бердых, Федя, Тим, Кербер, Плишка (железобетон) и второй тот же + Кис и Джока. 18:33 21 ЯНВАРЯ"

16:45

Bossonn

Чмока ты поставил квартиру на корейца? Нет? Тогда твой прогноз это сотрясение воздуха на авось. Такие прогнозы можно по 10 раз на дню делать.

16:36

inachipoch

Бней Иегуда Бней Иегуда У корейца большое будущее.) Думаю он и Джоковича пройдёт.) 10:54 20 января ----------------------- Учитесь, попанчики.)) 14:48--------------- ЧМОка, узбагойся. Раз в год и палка стреляет, раз в год и ЧМОка угадывает.

16:10

Bee

Разговор был про изначальную сетку, которая у Надаля явно была легче. Просто в нижней половине многие фавориты уступили на ранних стадиях. Первый серьёзный турнир в году, поэтому и неожиданных результатов хватает.

15:43

oleg.bob

Джок пока ещё не в форме.

15:06

Bache Gabrielsen

Ужас-ужас-ужас.

15:00

John0201

ох,вот это игра) крутой, конечно, кореец, бегал похлеще нисикори

14:51

from siberia with love

не реальный кореец)))уау))) смесь баутисты и нишикори-все лучше от обоих. нереально устойчивая психика а это основа всего-очень талантливый))киргиос не даст соврать. и еще вот почему мне нравится джока-как тепло он поздравил чувака,федя и надаль в таких ситуациях как будто стесняясь сухо жмут руку и побыстрому валят с корта----амрикашку вынесет максимум с 4 сетах

14:49

LZ68

Кореец порой чудеса творил, нас ждет топовый четвертьфинал между Сандгреном и Хеном) А еще фаны базельца ноют, что у Надаля сетка легкая))

14:49

shur

Один из них в полуфинале. Полная неожиданность.

14:48

Бней Иегуда

Бней Иегуда У корейца большое будущее.) Думаю он и Джоковича пройдёт.) 10:54 20 января ----------------------- Учитесь, попанчики.))

14:48

maximus

Медведев - топ, проиграл не г...у

14:47

alexzander

Даже, учитывая,что Новак сейчас совсем не Новак,все равно результат удивителен,видимо магия имени продолжает работать. Потрясающий теннис сам выдал кореец, а Новаку только здоровья и он вернется к себе прежнему. Кореец может стать очень серьезной преградой для Роджера, ему все равно, лидер ты. Великий ты или нет, он мчится просто!!!Конечно до очной встречи еще по сопернику.

14:46