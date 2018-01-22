Джокович в трех сетах проиграл Чон Хену в 1/8 финала Australian Open

Серб Новак Джокович уступил корейцу Чон Хену в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты.

Джокович в этом матче выполнил 2 эйса, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков реализованных брейк-поинтов.

В четвертьфинале Хен сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Отметим, что 21-летний Хен впервые в карьере пробился в 1/4 финала турнира "Большого шлема", как и 26-летний Сандгрен.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чон Хен (Корея) – Джокович (Сербия, 14) – 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3)