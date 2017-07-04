Джокович прошел во второй круг Уимблдона благодаря травме Клижана

Серб Новак Джокович пробился во второй круг Уимблдона. Его соперник по первому раунду Мартин Клижан из Словакии из-за травмы не сумел завершить поединок, снявшись в начале второго сета. Следующим соперником экс-первой ракетки мира станет чех Адам Павлашек.

Австралиец Джордан Томпсон уступил испанцу Альберту Рамосу Виньоласу, следующий соперник которого определится в дуэли россиянина Андрей Рублева и итальянца Стефано Травальи.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джокович (Сербия, 2) – Клижан (Словакия) – 6:3, 2:0 отказ 2-го игрока

Рамос-Виньолас (Испания, 25) – Томпсон (Австралия) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:4)