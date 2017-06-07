Джокович проиграл Тиму в трех сетах на Roland Garros

Серб Новак Джокович в трех сетах уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Третий сет серб проиграл всухую. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Джокович является победителем Roland Garros в 2016 году.
В полуфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тим (Австрия, 6) - Джокович (Сербия, 2) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:0
marksan
Дри-Тим, однако?
15:10
Bache Gabrielsen
Сдувается Джокер ? Или временная потеря мотивации ?
14:55
Tomas-boy.
Готовится бить рекорды Феди.))
14:54
fonkom
Впечатляет. Грунтовая звезда сформировалась. Ждём досрочный финал в полуфинале!
14:34