14:29 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Джокович проиграл Тиму в трех сетах на Roland Garros

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Серб Новак Джокович в трех сетах уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Третий сет серб проиграл всухую. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Джокович является победителем Roland Garros в 2016 году.

В полуфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тим (Австрия, 6) - Джокович (Сербия, 2) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Дри-Тим, однако?

15:10

Bache Gabrielsen

Сдувается Джокер ? Или временная потеря мотивации ?

14:55

Tomas-boy.

Готовится бить рекорды Феди.))

14:54

fonkom

Впечатляет. Грунтовая звезда сформировалась. Ждём досрочный финал в полуфинале!

14:34