Джокович проиграл Тиму в трех сетах на Roland Garros

Серб Новак Джокович в трех сетах уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Третий сет серб проиграл всухую. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Джокович является победителем Roland Garros в 2016 году.

В полуфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тим (Австрия, 6) - Джокович (Сербия, 2) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:0