Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open

Шестикратный и действующий чемпион Australian Open, вторая ракетка мира Новак Джокович проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2017 Денису Истомину из Узбекистана, занимающему 117-е место в рейтинге ATP - 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Серб не выбывал из борьбы на турнире "Большого шлема" на стадии второго круга с Уимблдона-2008, когда проиграл Марату Сафину. Более того, он никогда не проигрывал соперникам, не входящим в Top-100. Матч продолжался 4 часа 48 минут. Джокович допустил 72 невынужденные ошибки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Истомин (Узбекистан, WC) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4