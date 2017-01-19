Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open

Шестикратный и действующий чемпион Australian Open, вторая ракетка мира Новак Джокович проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2017 Денису Истомину из Узбекистана, занимающему 117-е место в рейтинге ATP - 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Серб не выбывал из борьбы на турнире "Большого шлема" на стадии второго круга с Уимблдона-2008, когда проиграл Марату Сафину. Более того, он никогда не проигрывал соперникам, не входящим в Top-100. Матч продолжался 4 часа 48 минут. Джокович допустил 72 невынужденные ошибки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Истомин (Узбекистан, WC) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4
Rome22
Новак допрыгался.... ерундой строадает, наелся победами - вместо настоящего тренера Беккера взял какого-то гуру в команду, вот и результат....
12:09
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Джокович проиграл, счет даёшь выигранного матча. Это тебе неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.
12:06
Sправедливый
Молодчик, Денис! С победой! Конечно, видно было по игре, что Джокович "не тот", но всё же Истомин красавец! Так держать!
11:45
spadin
Новак потерял интерес к теннису-сегодня были моменты когда ему нужно было включиться и переломить-а он особо и не старался.Теперь видимо он будет выигрывать турниры когда у него будет мотивация.Жаль-ведь сербу в этом году только 30.
11:40
Айртон
Более чем ожидаемый результат.) Эпоха Энди в самом разгаре!))
11:36
alexzander
Вот это да! чего угодно можно было ожидать, только не такой сенсации.
11:32
Tuxon
Красава Дениска =) Поздравляю)) #впитерепить =)))
11:31
hant64
Уже во второй половине прошлого сезона было видно, что Джокович сдал в уровне игры. Но всё равно очень неожиданно, Истомину респект.
11:31
craped
Супер победа! Истомину будет что внукам рассказывать. Молодец!
11:26