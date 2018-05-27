10:06 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович поприветствовал возвращение в тур "бесстрашной мамы" Серены Уильямс

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Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил американку Серену Уильямс с возвращением в тур, опубликовав в своем Инстаграме фотографию с дочерью теннисистки Алексис Олимпией. В первом круге Roland Garros, который стартует 27 мая, 36-летняя спортсменка встретится с Кристиной Плишковой из Чехии.

"Будущий чемпион Олимпия! Поздравляю с возвращением сильную и бесстрашную маму Серену", – написал Джокович.

Напомним, Уильямс из-за беременности пропустила больше года. Она возобновила выступления в марте, приняв участие в трех турнирах. В каждом из них она не прошла дальше 1/4 финала.

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За Арсеналий с децтва!))

Золотые слова, Новак!))

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