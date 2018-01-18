10:04 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович победил Монфиса во втором круге Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в четырех сетах – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Следующим соперником Джоковича будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джокович (Сербия, 14) – Монфис (Франция) – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Florida9

отлично

11:03