Джокович победил Монфиса во втором круге Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в четырех сетах – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Следующим соперником Джоковича будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Джокович (Сербия, 14) – Монфис (Франция) – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3
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11:03